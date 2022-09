Z informacji portalu wynika, że Irakijczyk Shihab Ahmed, który ubiegał się w USA o azyl, planował wspólnie z trzema innymi osobami zamordowanie Busha w Dallas, gdzie mieszka były prezydent. Miał on w tym celu kilkakrotnie odwiedzać to miasto i nagrywać filmy w okolicy rezydencji, w której mieszka 43. prezydent USA. VRT Nws wskazuje, że informacje, jakie przekazały FBI belgijskie służby, były kluczowe w rozbiciu komórki terrorystycznej i aresztowaniu jej członków. VSSE od lat śledzi powracających do Belgii bojowników i sympatyków Państwa Islamskiego (IS).

Siatkę rozbito na początku roku

Informator portalu twierdzi, że jeden z inwigilowanych w Belgii członków IS kontaktował się z Ahmedem. Między innymi ta informacja została przekazana Amerykanom. Czasami zdarza się, że mała służba bezpieczeństwa, taka jak VSSE, może pomóc dużym braciom w USA - powiedział portalowi Kenneth Lasoen, ekspert ds. bezpieczeństwa na uniwersytecie w Antwerpii.

Informacje o planach zamachu na George’a W. Busha pojawiły się w amerykańskich mediach na początku tego roku. „FBI udaremniło spisek mający na celu zamordowanie byłego prezydenta”, donosiły m.in. Bloomberg, Time Magazine i CNBC.

Andrzej Pawluszek