- Most Krymski jest ważny nie tylko ze względów praktycznych, ale też jako symbol, strona rosyjska bardzo boleśnie odbiera takie zamachy - powiedział ekspert w komentarzu dla rosyjskiej redakcji BBC News.

Gendelman, którego opinie często cytują media ukraińskie uznał, że "logiczna" wydaje mu się wersja mówiąca o tym, iż na moście eksplodowała ciężarówka z materiałami wybuchowymi. Zastrzegł przy tym, że okoliczności eksplozji są dopiero wyjaśniane.

"Wersja z ciężarówką"

- Wersja z ciężarówką jest logiczna pod tym względem, że rozwiązuje kwestię dostarczenia wielkiej ilości materiałów wybuchowych. Przez długi czas mówiono, że Ukraina nie ma pocisków rakietowych ani innych środków ataku powietrznego zdolnych do doniesienia do Mostu Krymskiego na tyle dużej ilości materiałów wybuchowych, by atak miał realny skutek, prócz propagandowego. Działa tam także obrona przeciwlotnicza - powiedział komentator.

- Widocznie uznano, że skoro tak wielka ilość materiałów wybuchowych nie może dolecieć, to może dojechać. Pozostaje kwestia koordynacji z pociągiem, który eksplodował - czy przechwycono go ciężarówką, czy też eksplodował on niezależnie. To wszystko zostanie ustalone; na razie jeszcze zbyt wcześnie o tym mówić - powiedział Gendelman.