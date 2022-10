"Ukraińskie działania ofensywne nadal wywierają presję na siły rosyjskie zarówno na północnym wschodzie, jak i w obwodzie chersońskim na południu. Rosja wciąż jednak nadaje wysoki priorytet własnym operacjom ofensywnym w centralnym sektorze Donbasu, zwłaszcza w okolicach miasta Bachmut. W ciągu minionego tygodnia siły rosyjskie posunęły się w kierunku miasta na dwóch osiach do 2 km, zbliżając się do wdarcia do Bachmutu, który doznał bardzo rozległych zniszczeń w wyniku ostrzału" - napisano w codziennej aktualizacji wywiadowczej.

W ataku bierze udział grupa Wagnera

Jak dodano, w skład tych sił weszły prawdopodobnie jednostki prywatnej firmy wojskowej Grupy Wagnera, w tym personel niedawno zrekrutowany z rosyjskich więzień. Wskazano, że forsowanie przez Rosję ofensywy w Donbasie w obliczu poważnych zagrożeń na flankach operacyjnych podkreślają konieczność zapewnienia sukcesu operacyjnego, a jednocześnie uwypuklają nieelastyczność, która do tej pory podważała jej plany. (PAP)

