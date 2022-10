Wczoraj uderzono w centra dużych aglomeracji. W Kijowie jedna z rakiet spadła niedaleko tzw. szklanego mostu rozpostartego nad zjazdem Wołodymyrśkim prowadzącym do pl. Europejskiego, który przechodzi z kolei w ul. Hruszewskiego. W dni robocze, w godzinach, w których doszło do uderzenia, Kijowianie jadą tędy do pracy, a ukraińscy ministrowie do rządowych gmachów. Niedaleko od miejsca, w którym spadł pocisk , zlokalizowana jest siedziba EUAM, unijnej misji doradczej, która pomaga reformować ukraińskie cywilne służby specjalne, antykorupcyjne i policję. Zniszczono również budynek Tower 101 przy Lwa Tołstogo, w którym mieści się biuro niemieckiego konsulatu.jednak nie widzą w tym problemu. – Nasze biuro wizowe nie jest obsadzone od początku lutego. Z tego, co widziałam, w wieżowcu wybito tylko kilka szyb. Na szczęście nikt z naszych pracowników nie ucierpiał – powiedziała "Spieglowi" ambasador Niemiec na Ukrainie Anka Feldhusen.