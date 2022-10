Meloni złożyła tę deklarację po spotkaniu całego bloku centroprawicy z Mattarellą w ramach konsultacji prowadzonych przez niego w sprawie powołania rządu po wrześniowych wyborach.

Potrzeba jak najszybszego powołania gabinetu

Kandydatka na premiera poinformowała, że centroprawica w czasie rozmów wskazała na potrzebę jak najszybszego powołania gabinetu z powodu pilnych wyzwań, przed jakimi stoi kraj. Chcemy zacząć działać możliwie najszybciej - dodała.

W rozmowach z szefem państwa uczestniczyli też między innymi lider Ligi Matteo Salvini i przywódca Forza Italia Silvio Berlusconi.

Kiedy decyzja prezydenta?

Po zakończeniu konsultacji Mattarella ogłosi swoją decyzję i wezwie Meloni, by oficjalnie powierzyć jej misję sformowania rządu. Powstanie on zapewne do końca tygodnia.

Z Rzymu Sylwia Wysocka