Konie królowej wystawione są na odbywającej się od poniedziałku do czwartku w Newmarket we wschodniej Anglii aukcji Tattersalls Autumn Horses in Training Sale, która jest największym tego typu wydarzeniem na świecie. Wśród sprzedawanych koni są m.in. Love Affairs, ostatni koń, który wygrał dla królowej wyścig - na torze Goodwood na dwa dni przed jej śmiercią, czy inny wielokrotny zwycięzca Just Fine.

Jimmy George z Tattersalls podkreślił, że sprzedaż koni królowej nie symbolizuje końca związku rodziny królewskiej z wyścigami. - To nic nadzwyczajnego. Każdego roku sprzedawaliby konie. Królowa miała własne klacze rozpłodowe, hodowała je i sprzedawała. Nie możesz zatrzymać ich wszystkich. Każdego roku właściciele sprzedają zapasy. Jego Wysokość po prostu robi to, co robią właściciele - powiedział.

Elżbieta II sama jeździła konno jeszcze po ukończeniu 90. roku życia. Monarchini zmarła w 8 września tego roku w wieku 96 lat. Na brytyjskim tronie zasiadała przez 70 lat.