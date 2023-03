Uważam również za dziwne, że w czasach inflacji i gwałtownie rosnącego ubóstwa Bundestag pozwala się wpisać do sztambucha komuś, kto urodził się ze złotą łyżeczką w ustach - stwierdził Schirdewan.

Krytyka wiceszefa partii Lewicy, Atesa Gürpinara, była jeszcze bardziej jednoznaczna: Uważam, że to absurdalne, aby król przemawiał w Bundestagu. Pamiętajmy: monarchie to w gruncie rzeczy dyktatury z bardziej historycznym blichtrem - powiedział w rozmowie z "Augsburger Allgemeine".

Para królewska w Niemczech

W środę brytyjska para królewska została po przyjeździe do Berlina powitana z honorami wojskowymi przez prezydenta federalnego Franka-Waltera Steinmeiera i jego małżonkę Elke Buedenbender przy Bramie Brandenburskiej. Wieczorem prezydent federalny uhonorował monarchę i jego małżonkę państwowym bankietem z udziałem 130 zaproszonych gości - przypomina w czwartek portal dziennika "Welt".

Obie głowy państw podkreśliły znaczenie bliskich relacji niemiecko-brytyjskich i zapowiedziały zamiar ich dalszego rozwoju. Mogę tylko zapewnić, że w czasie, który zostanie mi dany jako królowi, zrobię wszystko, co w mojej mocy, by jeszcze bardziej wzmocnić nasze relacje - powiedział Karol w przemówieniu podczas kolacji. On i jego żona są "głęboko wzruszeni" ciepłym przyjęciem w Niemczech.

