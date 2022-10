Nie tak dawno, bo ponad tydzień temu działaczki klimatyczne z kolektywu Just Stop Oil skupiły wokół siebie uwagę, gdy wylały zupę pomidorową na "Słoneczniki" Vincenta van Gogha w The National Gallery w Londynie. Obraz nie ucierpiał, gdyż w tamtym momencie znajdował się za szybą.

Tym razem "Karol III" dostał ciastem w twarz

Dwoje aktywistów z tego samego kolektywu pojawiło się w słynnym Muzeum Figur Woskowych Madame Tussaud w Londynie. Tym razem ich "ofiarą" padła figura króla Karola III. Na poniższym nagraniu widać, jak oboje biorą w ręce ciasta śmietankowo-czekoladowe i rozsmarowują je na "twarzy" figury symbolizującej brytyjskiego króla. Nauka mówi jasno, nasze żądania też są proste: zatrzymajcie nową ropę i gaz. To bułka z masłem - mówili później Eilidh McFadden i Tom Johnson.

Aktywiści domagają się całkowitej rezygnacji z paliw kopalnych

Jak przypomniała organizacja, incydent miał miejsce na kilka tygodni przed planowaną konferencją klimatyczną COP 27, która w listopadzie ma odbyć się w egipskim Szarm el-Szejk. Według doniesień medialnych Karol miał - za radą byłej już premier Liz Truss - zrezygnować z planów uczestnictwa i wygłoszenia przemówienia podczas tego wydarzenia. Grupa Just Stop Oil, która ujawniła się po raz pierwszy w lutym tego roku, domaga się m.in. całkowitej rezygnacji z paliw kopalnych i większego zaangażowania rządów, przemysłu oraz korporacji w przeciwdziałanie katastrofie klimatycznej. Zdobyła rozgłos kontrowersyjnymi formami protestu, które przez część komentatorów uznawane są za akty wandalizmu.

Oprócz tych już wspomnianych, było to np. przyklejenie się w lipcu przez jej członków do obrazów Johna Constable'a i Leonarda da Vinci. Z kolei w sierpniu zablokowanie siedmiu stacji benzynowych w centrum Londynu i zniszczenie dystrybutorów. Podobną akcję wykonali w niedzielę - utożsamiający się z agendą JSO - aktywiści z Aktywiści z Letze Generation (ostatnia generacja), którzy oblali puree ziemniaczanym obraz "Stogi siana" Claude'a Moneta w niedzielę w Muzeum Barberini w Poczdamie we wschodnich Niemczech.