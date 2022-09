Na filmie zamieszczonym przez portal słychać, jak Karol III, wpisując się do księgi, zapytał: Czy dziś jest 12? 13, sir - odpowiedział jeden z towarzyszących mu urzędników. W momencie, gdy król wpisywał się do księgi, wieczne pióro zaczęło kapać i ubrudziło atramentem dłoń nowego monarchy. Król podał cieknące pióro Królowej Małżonce Camilli i z irytacją zaczął wycierać dłoń chusteczką, mówiąc Nie cierpię tego cholernego przedmiotu. Królowa poprosiła urzędników o wymianę przyboru do pisania. Zirytowany król opuścił salę w towarzystwie asystentów, podczas gdy Camilla wpisywała się do księgi innym piórem.

Nie pierwsza taka sytuacja

To nie pierwszy przejaw irytacji następcy zmarłej 8 września brytyjskiej królowej Elżbiety II. 10 września podczas proklamacji miał "wściekać się" z powodu "zagraconego biurka", które wydawało mu się zbyt małe - informują brytyjskie media.