Saudyjskie władze aresztowały mężczyznę, który przybył do Mekki, by odbyć pielgrzymkę, umrę, w imieniu zmarłej królowej Elżbietę II - poinformował we wtorek portal France24. Islam pozwala, by wierny odbył pielgrzymkę zamiast zmarłej osoby, ale dotyczy to tylko muzułmanów.

W poniedziałek będący obywatelem Jemenu mężczyzna opublikował nagranie, na którym prezentuje w Wielkim Meczecie w Mekkce transparent z napisem "Umra za duszę królowej Elżbiety, prosimy Boga, by przyjął ją w niebie pośród sprawiedliwych". Wideo było szeroko rozpowszechniane w mediach społecznościowych, a niektórzy użytkownicy nawoływali do aresztowania mężczyzny. Reklama Służby bezpieczeństwa aresztowały mężczyznę z nagrania, który "naruszył regulacje i zasady umry", a sprawę skierowano do prokuratury - poinformowały w poniedziałek państwowe saudyjskie media, cytując komunikat władz. Arabia Saudyjska zabrania pielgrzymom udającym się do Mekki prezentowania transparentów czy wykrzykiwanie haseł. Czym jest umra? Umra to pielgrzymka, którą muzułmanie mogą odbyć przez cały rok, w odróżnieniu od odbywającego się w wyznaczonym czasie hadżdżu, na który do Mekki co roku przybywają miliony wiernych. W islamie wierny może odbyć pielgrzymkę zamiast zmarłej osoby, zasada ta dotyczy jednak wyłącznie muzułmanów. Zmarła w czwartek królowa Elżbieta II była również głową Kościoła Anglii, największego Kościoła anglikańskiego na świecie. Reklama Andrzej Mężyński