"Premier powiedział, że wsparcie Wielkiej Brytanii dla Ukrainy pod jego przywództwem będzie tak samo mocne jak zawsze, a prezydent Zełenski może liczyć na to, że jego rząd będzie trwał solidarności" - napisano w wydanym komunikacie. "Obaj przywódcy zgodzili się co do potrzeby dalszego wywierania presji na barbarzyński reżim (prezydenta Rosji Władimira) Putina poprzez ciągłe sankcje ekonomiczne" - dodano.

Poinformowano, że podczas rozmowy Sunak podkreślił znaczenie pracy Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej na Ukrainie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i zapewnienia transparentności w obliczu wszelkich dezinformacji. Wyraził też nadzieję, że wkrótce zobaczą się z Zełenskim osobiście.

Rishi Sunak objął urząd premiera Wielkiej Brytanii we wtorek przed południem. Zełenski jest pierwszym zagranicznym przywódcą, z którym rozmawiał w nowej roli.