W środę w południe policja odgrodziła teren szkoły, uczniowie zostali wyprowadzeni z budynku. Znaleziony ok. 400 metrów od szkoły plecak (należący prawdopodobnie do osoby podejrzanej o oddanie strzałów) trafił do analizy.

Reklama

Służby podjęły decyzję, że na czas policyjnej akcji zamknięta zostanie także pobliska stacja kolejowa, a ruch pociągów wstrzymany. Spowodowało to opóźnienia i odwołania pociągów na trasach dalekobieżnych między Frankfurtem a Kolonią.

Po południu poinformowano o zatrzymaniu "dwóch podejrzanych młodych mężczyzn". - Znaleziono kilka osób, które pasowały do opisu sprawcy. Zostali przez nas przesłuchani - potwierdził rzecznik policji Niemieckiej Agencji Prasowej. W wyniku dokładnych przeszukań, w szkole "nie znaleziono podejrzanych osób ani przedmiotów".