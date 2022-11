Setki naszych miast są po prostu spalone. Zginęły tysiące ludzi. Setki tysięcy siłą deportowano do Rosji. Miliony wyjechały z Ukrainy, ratując się przed wojną – powiedział Zełenski w wystąpieniu, transmitowanym przez łącze wideo.

Trzeba to zatrzymać. Musimy zatrzymać rosyjską agresję. Przywrócenie pokoju jest możliwe! – mówił Zełenski.

Zmasowany atak rakietowy

Prezydent Ukrainy przywołał wtorkowy zmasowany atak rakietowy na Ukrainę, w czasie którego Rosjanie wystrzelili blisko 100 rakiet.

Dla Ukrainy ten wtorek to niemal sto ataków rakietowych. 100 różnych rakiet przeciwko naszym miastom, budynkom mieszkalnym, przedsiębiorstwom, przeciwko elektrociepłowniom. Wiecie, co to za atak? To ponad 20 milionów ludzi bez światła – powiedział Zełenski. Odłączone zostały reaktory dwóch naszych elektrowni atomowych – dodał.

Prezydent Ukrainy przypomniał, jaka jest ukraińska „formuła pokoju”. Bezpieczeństwo radiologiczne i jądrowe, bezpieczeństwo żywnościowe, bezpieczeństwo energetyczne, uwolnienie wszystkich jeńców i deportowanych, wypełnienie statutu ONZ i przywrócenie integralności terytorialnej Ukrainy i porządku światowego, wyprowadzenie rosyjskich wojsk i przerwanie działań zbrojnych. Przywrócenie sprawiedliwości, przeciwdziałanie ekobójstwu, niedopuszczenie do eskalacji i utrwalenie zakończenia wojny – powiedział Zełenski.

Pokój na Ukrainie to pokój także dla was – dodał, wskazując, że rosyjska agresja zagraża stabilności całego świata, m.in. bezpieczeństwu jądrowemu, żywnościowemu, energetycznemu.