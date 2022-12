"W więziennym żargonie nazywają kogoś takiego diabłem, ale my nazwiemy go poprawnie - jest to osadzony (cierpiący na) ogromne problemy z higieną osobistą. Jeśli mieszka się w celi i ma się drugiego człowieka na wyciągnięcie ręki przez 24 godziny na dobę, a do tego obaj (skazani) znajdują się metr-dwa od toalety, czyli dziury w podłodze, to przestrzeganie higieny (staje się) wówczas absolutnie kluczowe. Problematyczny w tym względzie więzień momentalnie uczyni wasze życie nieznośnym" - podkreślił Nawalny.

Instrumentalizacja człowieka

Jak dodał, skargi adresowane do administracji kolonii karnej nie przynoszą rezultatu, ponieważ komendantura oświadcza z "uśmiechem na ustach", że "wszystko jest zgodne z prawem". Opozycjonista wyraził przypuszczenie, że celem więziennych władz było, prawdopodobnie, zmuszenie go do uderzenia "chorego, kulawego wieloletniego alkoholika", co skutkowałoby kolejnym wyrokiem skazującym.

"Osobno rozwściecza mnie instrumentalizacja drugiego człowieka - robienie z niego narzędzia nacisku. Podrzucono mu ostrze, żeby administracja (kolonii karnej) miała pretekst do wrzucenia go do mojej celi" - napisał Nawalny o swoim nowym współlokatorze.

Polityk oznajmił, że przy pomocy "gróźb, krzyków i apelowania do sumienia" skłonił w końcu więźnia do dbania o choćby podstawową higienę osobistą. "Czuję się jak dziwaczny wychowawca w przedszkolu, do którego zamiast dzieci (uczęszczają) bezdomni mieszkający przy rurach ciepłowniczych. No ale cóż mogę powiedzieć? Pedagogika nie jest prostą nauką. Ważne, że działa" - ocenił opozycjonista.

Aresztowanie Nawalnego

Aleksiej Nawalny został aresztowany w styczniu 2021 roku, po powrocie do Rosji z Niemiec, gdzie leczył się po próbie otrucia. Zdaniem Nawalnego zamach na jego życie został zorganizowany przez rosyjskie służby specjalne.

W lutym 2021 roku sąd odwiesił wobec opozycjonisty dawny wyrok więzienia za rzekome defraudacje finansowe. W marcu 2022 roku Nawalny usłyszał kolejny wyrok - dziewięć lat kolonii karnej o zaostrzonym rygorze na podstawie oskarżeń o defraudację i obrazę sądu. 31 maja polityk został oskarżony w następnej sprawie, dotyczącej "tworzenia organizacji ekstremistycznej", natomiast w październiku do listy zarzutów dodano m.in. "promowanie terroryzmu" i "rehabilitację nazizmu". W ocenie prawników Nawalnego opozycjoniście może grozić nawet do 30 lat więzienia.