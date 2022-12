Jeszcze inną kwestią pozostaje, który jest znacznie bardziej prawdopodobny niż obfite opady śniegu. Paradoksalnie taka pogoda może ułatwiać działania wojenne, ponieważ błoto zamarza i wtedy ciężki sprzęt może poruszać się także poza drogami, co daje znacznie więcej opcji manewru. Jednak żołnierze, którzy są na mrozie w okopach, tracą siły fizyczne i psychiczne. – Zimno i brak snu z powodu ostrzału wycieńcza w szybkim tempie. W takich warunkach niezbędna jest rotacja co trzy–cztery dni – mówi gen. Skrzypczak. Nie wiadomo, czy i jak Ukraińcy i Rosjanie są w stanie taką rotację prowadzić. Żeby system działał sprawnie, potrzebne są trzy grupy, które się rotują: jedna jest na linii frontu, druga odpoczywa, trzecia się przygotowuje do wyjścia. Ale w warunkach zimowych są też potrzebne ciepłe miejsca, w których żołnierze mogą przebywać podczas rotowania, a nie jest oczywiste, że są one dostępne.