Wiktor But odebrał legitymację członkowską LDPR od Leonida Słuckiego i podziękował mu za pomoc w uwolnieniu.

W sobotę But podczas pierwszego wywiadu od czasu powrotu do Rosji wychwalał Władimira Putina i oferował swoje poparcie dla tzw. "operacji specjalnej" na Ukrainie. Powiedział, że sam zgłosiłby się na ochotnika, gdyby miał "możliwość i potrzebne umiejętności".

But został aresztowany podczas amerykańskiej operacji w Tajlandii w 2008 roku. Skazano go w 2011 roku na 25 lat więzienia za wspieranie organizacji terrorystycznej (kolumbijskiej FARC) i udział w spisku mającym na celu zabicie amerykańskich oficjeli.

Prigożyn "nie szanuje" obecnego szefa LDPR

LDPR, partia założona przez Władimira Żyrinowskiego, jest obecnie trzecią co do wielkości partią w Dumie Państwowej Federacji Rosyjskiej. W wyborach parlamentarnych w 2021 roku zdobyła 7,5 proc. głosów. W ubiegłym tygodniu LDPR zaprosiła do wstąpienia w jej szeregi założyciela Grupy Wagnera Jewgienija Prigożyna. Ten jednak publicznie go odrzucił i powiedział, że "nie szanuje" nowego lidera partii Leonida Słuckiego.

Słucki został liderem LDPR w maju 2022, po śmierci Żyrinowskiego.

Brittney Griner, zawodniczka WNBA, dwukrotna mistrzyni olimpijska, została w Rosji skazana na dziewięć lat więzienia po tym, jak w lutym została zatrzymana na moskiewskim lotnisku Szeremietiewo za posiadanie wkładów do e-papierosów, zawierających olejek haszyszowy.