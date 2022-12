Policja poinformowała, że do zdarzenia doszło w salonie działającym obok centrum handlowego La Vaguada na stołecznym osiedlu El Pilar. W walce na nożyce bardziej ucierpiał “starszy fryzjer” - podano.

"Otrzymał on w sumie osiem ciosów nożycami. Trafił do stołecznego szpitala La Paz w stanie ciężkim" - przekazała policja. Według służb ranny to pochodzący z Maroka fryzjer, który nigdy w przeszłości nie miał zatargów z prawem.

Jego rywal, jak podała policja, po zadaniu ciosów konkurentowi uciekł z salonu fryzjerskiego. Został ujęty na innym osiedlu Madrytu kilka godzin po incydencie.

Marcin Zatyka