19-letni sprawca, który przyjechał ze stanu Maine, nie miał na koncie wcześniejszych zatargów z prawem, ale według policji z jego wpisów w mediach społecznościowych wynika, że młody mężczyzna zradykalizował się i nie można wykluczyć, że przyjechał do Nowego Jorku specjalnie po to, by zaatakować policjantów chroniących Times Square.

Do ataku doszło w nocy z soboty na niedzielę, około godz. 22:00 czasu lokalnego (godz. 4:00 czasu polskiego). Jeden z zaatakowanych policjantów strzelił do napastnika i ranił go w ramię.

"Wszyscy trzej ranni policjanci zostali hospitalizowani" - podaje telewizja ABC News.

Środki bezpieczeństwa

Na powitanie Nowego Roku w Nowym Jorku nie wolno było przynosić plecaków, koców, krzesełek, czy – mimo deszczu – parasoli. Obowiązywał zakaz picia alkoholu. W tłumie rozmieszczono tysiące umundurowanych i nieumundurowanych policjantów.