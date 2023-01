"Grupa Wagnera przewozi ciała swoich zabitych z pomocą zwykłych ciężarówek. Stosowne zamówienia pojawiają się na portalach branżowych praktycznie codziennie" - poinformował kanał Ostorożno, Nowosti w Telegramie.

"Cynkowe ładunki pojawiają się prawie codziennie"

Autorzy przywołują treść zamówień, które znaleźli w internecie: "Waga - 6 ton, objętość - 82 m3. Ładunek 200 (tak w Rosji określa się ciała zabitych żołnierzy)". W treści opisywanego zamówienia wskazano trasę - z Rostowa nad Donem na południu Rosji do podmoskiewskiej Bałaszychy. Zaznaczono, że musi to być samochód-chłodnia. Opłata to 60 tys. rubli gotówką (niecałe 4 tys. zł).

Rozmówcy z firmy Disawtotrans, która składa zamówienia w imieniu zleceniodawców, mieli powiedzieć Ostorożno, Nowosti, że "cynkowe ładunki pojawiają się prawie codziennie". Zleceniodawcą opisywanego zamówienia miała być według nich Grupa Wagnera.