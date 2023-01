Informacje na ten temat ujawnili świadkowie wypowiadający się w udostępnionym przez tę stację siedmioczęściowym podcaście "Partygate. The Inside Story", który odsłania kulisy serii imprez w biurze ówczesnego premiera Borisa Johnsona w czasie obowiązywania restrykcji covidowych. Według nich, jedna z par "obmacywała się w kuchni", po czym znikła w jednym z ciemnych pokojów, z którego wyszła później w widoczny sposób zmieszana, natomiast drugą widziano, gdy wchodziła przy zgaszonym świetle do biura.

Spośród kilkunastu nieformalnych imprez, o których wiadomo, że odbyły się na Downing Street w czasie obowiązywania restrykcji, ta mająca miejsce 16 kwietnia 2021 r., gdy w kraju trwała żałoba narodowa po śmierci księcia Filipa, męża zmarłej w zeszłym roku królowej Elżbiety II, wzbudziła największe oburzenie.

Imprezy na Downing Street

Informację na ten temat jako pierwszy ujawnił przed rokiem "Daily Telegraph". Dziennik pisał wówczas o piciu alkoholu, tańczeniu i zniszczonej w ogrodzie dziecięcej huśtawce nowo narodzonego syna Johnsona, ale relacje świadków na temat seksu podczas tych imprez są nowym wątkiem w tej sprawie.

W imprezie, która odbyła się 16 kwietnia 2021 r. i trwała do późnych godzin nocnych, brało udział ok. 30 pracowników personelu Downing Street. Johnsona nie było w tamten weekend w Londynie, niemniej przeprosił on później osobiście królową za to zdarzenie.

Ujawniane przez media od jesieni 2021 r. kolejne informacje na temat łamania restrykcji covidowych na Downing Street w istotnym stopniu spowodowały, że Johnson zaczął tracić poparcie posłów z własnej partii i w efekcie latem zeszłego roku ogłosił swoją rezygnację.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński