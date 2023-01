Dziennikarz rosyjskiej telewizji państwowej zapytał seryjnego mordercę, jakie jest jego marzenie. Popkow odpowiedział, że chce trafić do wojska.

Reklama

Jeśli tak realistycznie na to popatrzeć, to powiem szczerze - posiedziałbym tu jeszcze w styczniu i lutym, kiedy są mocne mrozy. Dla mnie mrozy to najgorsze. A potem bym się już nie zastanawiał. Po prostu tak z ciepłego pomieszczenia trafić prosto do zimnego okopu... - mówił zabójca.

Prośba Popkowa jest rozpatrywana

Fragment rozmowy z Popkowem można obejrzeć na kanale YouTube Biełsatu.