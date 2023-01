Poinformowałem pana przewodniczącego, jakie decyzje podjęła Ukraina i jakie są nasze postępy. Zauważę, że już w tym roku powinniśmy dojść do początku rozmów na temat członkostwa Ukrainy w UE. Jest to nasz cel, istnieją ku temu niezbędne warunki. Mamy ogromną motywację i pragnienie (członkostwa). Idziemy naprzód – powiedział Zełenski.

"Historyczne zbliżenie"

Szef państwa ocenił, że między Ukrainą i UE doszło do „historycznego zbliżenia” i wyraził przekonanie, że jego kraj będzie wkrótce należał do Unii Europejskiej. Ukraina i UE już teraz doszły do znaczących historycznych wyników w historycznym zbliżeniu. Pracujemy nad tym, by osiągnąć o wiele więcej. Naszym celem jest pełnoprawne członkostwo Ukrainy w Unii Europejskiej. Jestem przekonany, że osiągniemy ten cel – zapewnił Zełenski.

W trakcie wspólnej konferencji z Michelem ukraiński prezydent mówił także o oczekiwaniach w sprawie dostaw czołgów; jak podkreślił, są one niezbędne, by siły zbrojne jego państwa mogły stawić czoła rosyjskiemu agresorowi. Ta kwestia zależy od wielu rzeczy lecz, niestety, nie zależy od życzenia Ukrainy. Wywieramy naciski polityczne, jak tylko możemy, i odpowiednio to argumentujemy. Przeciwko tysiącom czołgów Federacji Rosyjskiej bohaterstwo naszych żołnierzy i motywacja narodu ukraińskiego to za mało. Potrzebujemy odpowiedniej broni – apelował.

Zełenski: Znacie te państwa

Prezydent wskazał, że wiele państw UE gotowych jest przekazać Ukrainie czołgi, jednak do tego potrzebna jest zgoda „państwa, które posiada prawa do tych czy innych licencji”. Znacie te państwa. Gotowa jest Polska, Finlandia, Portugali i Hiszpania, i dostateczna liczba państw, które gotowe są przekazać nam nawet niewiele czołgów, które posiadają. Cały czas czekamy na zgodę państwa, które posiada prawa do tych licencji – powiedział.

Michel oświadczył ze swej strony, że w sprawie czołgów dla Ukrainy liczy się szybkość. Mówiłem wczoraj w Parlamencie Europejskim, że czołgi i odpowiednie uzbrojenie powinny zostać przekazane. Im szybciej tym lepiej – powiedział. Przewodniczący Rady Europejskiej oświadczył także, że jedną z części omawianego obecnie dziesiątego pakietu sankcji przeciwko Rosji będzie energetyka.

Mogę potwierdzić, że rozpoczęliśmy konsultacje w sprawie możliwego dziesiątego pakietu sankcji. Zdecydowaliśmy, że sankcje te będą wymierzone przede wszystkim w sferę energetyki – ujawnił. Charles Michel przybył do Kijowa w czwartek w godzinach porannych. Zapowiedział, że chce tu omówić wszystkie aspekty współpracy z Ukrainą. Po rozmowach z Zełenskim szef Rady Europejskiej spotkał się w stolicy Ukrainy z premierem Denysem Szmyhalem oraz wygłosił przemówienie w parlamencie. Złożył także wizytę w centrum rehabilitacji weteranów wojennych.

Z Kijowa Jarosław Junko