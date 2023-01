W wyniku ataku mężczyzny z maczetą w środę wieczorem jedna osoba - zakrystian w świątyni Nuestra Senora de La Palma - została zabita, a co najmniej cztery odniosły rany, w tym jedna - proboszcz parafii San Isidro - ciężkie.

Reklama

Policja zatrzymała i zidentyfikowała zabójcę - jest to 40-letni Yasin Kanza, pochodzenia marokańskiego. Zatrzymanie uniemożliwiło mu przeprowadzenie ataku w trzeciej świątyni - Virgen de Europa - podała policja.

Według świadków napastnik z maczetą w ręku, ubrany w tradycyjny arabski kaftan, krzyczał do wiernych w kościołach, aby przeszli na islam. Do kościołów wbiegał z okrzykiem „Allah jest wielki!”, niszczył wszystko wokół, zrzucał na ziemię obrazy. Proboszcz, którego dźgnął w szyję, został uratowany dzięki szybkiej interwencji służb ratunkowych. Obecnie znajduje się w szpitalu; jego stan jest stabilny. Zakrystian z drugiego kościoła, do którego wtargnął napastnik, otrzymał ciosy maczetą w brzuch i w głowę. Ofiara zmarła na ulicy podczas ucieczki przed agresorem.

Zamachy w kościołach w Algeciras wywołały reakcje bólu i potępienia. Burmistrz Algeciras Jose Ignacio Landaluce ogłosił dzień żałoby w mieście, na budynkach publicznych flagi zostały opuszczone do połowy masztów. Premier regionu Andaluzji Juan Bonilla potępił zamachy. „Nietolerancja nigdy nie będzie miała miejsca w naszym społeczeństwie” - napisał na Twitterze.

Reklama

Niektórzy otwierają im drzwi, inni finansują, a ludzie cierpią - stwierdził lider prawicowej Vox Santiago Abascal. - Nie możemy pozwolić, aby islam postępował na naszej ziemi. Według Ines Arrimadas z liberalnej Ciudadanos „to jest barbarzyństwo działające przeciwko wolnemu społeczeństwu”. Lider prawicowej Partii Ludowej Alberto Nunez Feijoo złożył kondolencje rodzinie zmarłego zakrystiana.

Reklama

Z bólem przyjąłem wiadomość o wydarzeniach w Algeciras - napisał sekretarz generalny Konferencji Episkopatu (CEE) Francisco Cesar Garcia Magan. - W tych smutnych chwilach łączymy się w bólu z rodzinami ofiar i diecezją Kadyksu i prosimy Boga o szybki powrót do zdrowia rannych.

Zamach potępiła też w komunikacie Wspólnota Muzułmańska.

Z Saragossy Grażyna Opińska