W dokumencie, wydanym w okazji rocznicy rosyjskiej inwazji na Ukrainę, wskazano, że Kijów "wykazał determinację w obronie demokracji i wolności, odporność w obliczu trudności i godność w konfrontacji ze zbrodniami Rosji".

"Ukraińcy pokazali światu, że o przyszłości Ukrainy decydują Ukraińcy. Żaden kraj nie ma prawa najeżdżać swojego sąsiada ani naruszać jego suwerenności i integralnościterytorialnej. Ta agresja jest zbrodnią przeciwko pokojowi. Narusza Kartę Narodów Zjednoczonych, zasady ONZ i ludzkie wartości. Nie możemy i nie powinniśmy pozostawać bierni wobec takich przestępstw" - podkreślono w oświadczeniu.

Członkowie Rady Europejskiej wskazali, że Rosja systematycznie atakuje ludność cywilną, niszczy miasta i atakuje ukraińską tożsamość. "Jesteśmy zdeterminowani, aby wszyscy odpowiedzialni za zbrodnie wojenne i inne najpoważniejsze zbrodnie popełnione w związku z agresywną wojną Rosji przeciwko Ukrainie zostali pociągnięci do odpowiedzialności" - napisano.

"Rosja używa jako broń żywność i energię"

W tekście zaakcentowano, że Rosja używa jako broń żywność i energię, wysunęła głęboko nieodpowiedzialnegroźby nuklearne i rozpowszechnia fałszywe narracje o wojnie. Dodano, że rosyjska agresywna wojna i jej konsekwencje znacząco wpłynęły na wiele krajów, zwłaszcza poprzez wpływ na światową gospodarkę, ceny żywności i towarów. Zapewniono, że UE będzie nadal współpracować z partnerami, aby złagodzić te skutki i zapewnić pomoc najbardziej potrzebującym krajom i ludziom.

"Unia Europejska i jej partnerzy działali szybko i jednomyślnie. I będziemy nadal stać twardo i w pełnej solidarności z Ukrainą i jej obywatelami tak długo, jak to będzie konieczne. Wszyscy Ukraińcy zasługują na życie w pokoju i wolny wybór własnego losu. Ukraina jest częścią naszej europejskiej rodziny. Ukraińcy wyrazili wolę swej przyszłości w Unii Europejskiej, a my uznaliśmy to, przyznając Ukrainie status kraju kandydującego. Wybór narodu ukraińskiego to wybór pokoju, demokracji, rządów prawa, poszanowania praw podstawowych i dobrobytu" - napisano w dokumencie.

"Będziemy zwiększać zbiorową presję na Rosję"

Tekst zapewnia też, że UE będzie nadal wspierać Ukrainę pod względem politycznym, gospodarczym, humanitarnym, finansowym i wojskowym. "Będziemy również wspierać odbudowę Ukrainy, do czego będziemy dążyć, zgodnie z prawem unijnym i międzynarodowym, poprzez wykorzystanie zamrożonych aktywów rosyjskich. Będziemy dalej zwiększać zbiorową presję na Rosję, aby zakończyła agresywną wojnę. W tym celu przyjmiemy dziesiąty pakiet sankcji i podejmiemy kroki przeciwko tym, którzy próbują obejść unijne środki" - zapewnili członkowie Rady Europejskiej.

Podkreślono, że popierana jest pokojowa formuła prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. "Wraz z naszymi międzynarodowymi partnerami zadbamy o to, aby Ukraina zwyciężyła, aby prawo międzynarodowe było przestrzegane, aby pokój i integralność terytorialna Ukrainy zostały przywrócone w jej granicach uznanych przez społeczność międzynarodową, aby Ukraina została odbudowana i aby sprawiedliwości stało się zadość" - napisano.

"Do tego dnia nie spoczniemy" - brzmi zakończenie oświadczenia członków Rady Europejskiej.