Sieć USA Today Network, która obsługuje setki gazet, poinformowała, że zrezygnowała z wieloletniej współpracy z komiksem; dołączyły do niej The Washington Post i The Plain Dealer.

Scott Adams, twórca komiksu „Dilbert”, wygłosił w tym tygodniu rasistowską tyradę… i nie będziemy już publikować jego komiksu w The Plain Dealer – napisał Chris Quinn, redaktor gazety. To nie jest trudna decyzja - dodał.

Nie jesteśmy domem dla tych, którzy opowiadają się za rasizmem – zaznaczył Quinn. Na pewno nie chcemy udzielać im wsparcia finansowego.

Rysownik zachęcał do segregacji rasowej

Decyzje te zapadły po tym, jak Scott Adams, rysownik „Dilberta”, zachęcał do segregacji rasowej w szokującej przemowie na YouTube. Jego komentarze pojawiły się w odpowiedzi na ankietę przeprowadzoną przez firmę Rasmussen Reports, w której tylko 53 proc. czarnoskórych Amerykanów zgodziło się ze stwierdzeniem: "bycie białym jest w porządku”.

Jeśli prawie połowa wszystkich czarnych nie zgadza się z białymi ludźmi – według tej ankiety, nie według mnie – to jest to grupa nienawiści – powiedział Adams w środę w swoim programie na YouTube "Prawdziwa kawa ze Scottem Adamsem”. Nie chcę mieć z nimi nic wspólnego – mówił Adams. Powiedziałbym, że biorąc pod uwagę obecny stan rzeczy, najlepszą radą, jaką dałbym białym ludziom, jest ucieczka od czarnych, po prostu wy...ć, bo nie ma na to rady - stwierdził.

Po masowej rezygnacji mediów ze współpracy z nim Adams napisał na Twitterze, że jedynie "radził ludziom, aby unikali nienawiści”, i zasugerował, że anulowanie jego kreskówki sygnalizuje, iż wolność słowa w Ameryce jest przedmiotem ataku.