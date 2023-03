W ciągu doby na całym bachmuckim odcinku frontu doszło do 161 ostrzałów i 39 starć bojowych, Rosjanie stracili w nich 239 wojskowych - poinformował Czerewaty, cytowany przez agencję UNIAN. Jak dodał, 293 Rosjan zostało rannych.

Walki o Bachmut

Bachmut nadal stanowi epicentrum działań bojowych. Wróg próbuje przerwać naszą obronę, koncentrując najlepiej przygotowane oddziały Grupy Wagnera - poinformował rzecznik.

Straty tygodniowe Rosjan od 6 marca, a więc w ciągu niespełna tygodnia, to ponad 1100 wojskowych - powiedział w niedzielę wieczorem prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Dane te podał w wieczornym wystąpieniu wideo. Do tej liczby można dodać co najmniej półtora tysiąca tych wojskowych Rosji, którzy zostali ranni w stopniu wykluczającym dalszy udział w walkach - dodał Zełenski. Zniszczono kilkadziesiąt sztuk sprzętu wroga, ponad 10 rosyjskich składów amunicji zostało spalonych - poinformował prezydent.

"Siły ukraińskie odparły rosyjskie ataki"

Według amerykańskiego Instytutu Badań nad Wojną najemnicy z Grupy Wagnera przekroczyli rzekę Bachmutkę we wschodniej części miasta i przesuwają się w kierunku centrum.

Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy podał, że siły ukraińskie odparły rosyjskie ataki na sam Bachmut, oraz m.in. w okolicach Paraskowijiwki (na północny wschód od Bachmutu), Dubowo-Wasyliwki i Bohdaniwki (na północny zachód od miasta), a także Iwaniwskiego na zachód od Bachmutu. Wojska rosyjskie próbują zająć Bachmut od sierpnia 2022 roku. Mimo prognoz, że dowództwo może podjąć decyzję o wycofaniu się z miasta, siły ukraińskie wciąż prowadzą tam obronę.