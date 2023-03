Przestudiowaliśmy dokładnie Twoje propozycje, dotyczące rozwiązania kryzysu na Ukrainie - powiedział Xi Jinpingowi Władimir Putin podczas spotkania na Kremlu. Będziemy dyskutować o tych pomysłach, które oczywiście potraktujemy z szacunkiem - dodał, jak informuje Bloomberg.

Będzie rozmowa Xi z Zełenskim

Podróż do Moskwy to, jak uważa Bloomberg, najbardziej ambitna próba Xi Jinpinga by pokazać się światu jako człowiek, który dba o światowy pokój. Jednak Kijów jest sceptyczny wobec chińskiego planu pokojowego, a USA i ich sojusznicy od razu go odrzucili. Xi jednak się nie poddaje i po spotkaniach w Moskwie chce odbyć telefoniczną rozmowę z Zełenskim.