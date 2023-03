Wojna jest gdzieś daleko: w Afganistanie, Syrii, Libii. Ale wojna już tu jest: nad naszym płotem trwa gorzki konflikt i widać, co się dzieje w środku. Dzieje się to, przed czym ostrzegałem w 2020 roku: próbowali wtedy wszystkiego i podeszli do jedynej opcji: militarnej, aby nas złamać. Oto, co się dzieje. Zawsze znajdzie się jakiś pretekst. Próbują wciągnąć Białoruś do wojny. Tych faktów nie da się ukryć - powiedział Łukaszenka, cytowany przez Belsat.

Nasi sąsiedzi są szczególnie gorliwi. Przygotowują się do inwazji na terytorium Białorusi, aby unicestwić nasz kraj – mówił o Polsce Łukaszenka.

Łukaszenka o rozwoju polskiej armii

Postanowili zwiększyć liczebność sił zbrojnych do 2035 roku do 300 tys. ludzi. To prawie dwa razy więcej niż Polska ma dzisiaj. Realizacja tych planów wynosi Warszawę na czołowe miejsce wśród państw NATO w Europie – stwierdził Łukaszenka.