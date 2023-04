Według sądu szkoła jest winna naruszenia przepisów określających działalność edukacyjną w Rosji i dlatego została zawieszona jej praca na 90 dni.

Reklama

Decyzja sądu

Decyzja została podjęta na podstawie wyników kontroli przeprowadzonej przez prokuraturę 28 lutego, która stwierdziła, że szkoła nie opracowała dodatkowego planu edukacyjnego w oparciu o programy International Baccalaureate i amerykańskie standardy edukacyjne Common Core State Standards.

Reklama

Ponadto prokuratura stwierdziła, że w szkole pozwolono uczyć nauczycielom bez dokumentów potwierdzających posiadanie wykształcenia zawodowego i odpowiednich kwalifikacji. Adwokaci szkoły uważają, że nie ma dowodów świadczących o naruszeniu przepisów. Dyrektor szkoły Magomied Baszyrow twierdzi, że placówka "podjęła działania mające na celu spełnienie wymagań licencyjnych" - pisze Nowaja Gazieta. Jewropa.

Anglo-American School of Moscow

Anglo-American School of Moscow ma około 1200 uczniów w wieku od 4 do 18 lat. Została założona w 1949 roku przez ambasady USA, Wielkiej Brytanii i Kanady. Według strony internetowej szkoły koszt edukacji waha się od 18 tys. do 30 tys. euro rocznie w zależności od klasy.

W styczniu 2022 roku w szkole przeprowadzono przeszukanie w ramach śledztwa w sprawie Marka Vogla, byłego pracownika ambasady USA w Rosji i nauczyciela anglo-amerykańskiej szkoły, który został skazany na 14 lat kolonii karnej o zaostrzonym rygorze za przemyt i posiadanie narkotyków. Według śledczych latem 2021 roku mężczyzna przyleciał do Moskwy z Nowego Jorku i na lotnisku Szeremietiewo w jego bagażu znaleziono marihuanę i olej haszyszowy.