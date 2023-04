Zabójstwo Olivii Pratt-Korbel, do którego doszło w sierpniu zeszłego roku odbiło się dużym echem w Wielkiej Brytanii, bo jak wówczas pisały brytyjskie media, stała się ona najprawdopodobniej najmłodszą ofiarą gangsterskich porachunków w tym kraju, ale także ze względu na wyjątkowo tragiczne okoliczności zdarzenia.

Cashman, powiązany z miejscowymi gangami handlarz narkotyków, ścigał na jednej z ulic Liverpoolu innego gangstera, Josepha Nee, oddając do niego trzy strzały. Zaniepokojona hałasami matka dziewczynki wyjrzała wówczas na ulicę, aby sprawdzić, co się dzieje, a wtedy do jej domu wdarł się, uciekający przed Cashmanem, Nee.

Mężczyzna spędzi długie lata w więzieniu

Gdy Cheryl Korbel próbowała zamknąć drzwi wejściowe przed Cashmanem, ten oddał kolejne cztery strzały. Jedna z kul przeszła przez nadgarstek Cheryl Korbel, a następnie utkwiła w klatce piersiowej stojącej za nią Olivii. Dziewczynka zmarła po przewiezieniu do szpitala.

Sprawca, który odmówił stawienia się w sądzie na odczytanieu wyroku, został skazany też na minimum 22 lata więzienia za próbę zabójstwa Nee i na 10 lat za atak na matkę dziewczynki. Wszystkie wyroki będą biegły równolegle, ale to i tak oznacza, że najwcześniej o przedterminowe zwolnienie będzie się mógł ubiegać mając 76 lat.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński