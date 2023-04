Rozważamy możliwość jednostronnego odcięcia przez Pjongjang - powiedział na konferencji prasowej rzecznik resortu Koo Byoung-sam. Dodał, że po raz pierwszy od października 2021 r. wszystkie międzykoreańskie połączenia wojskowe lub inne kanały łącznikowe między obydwoma krajami zostały wstrzymane na dłużej niż jeden dzień.

"Wet za wet"

Jak pisze Bloomberg, Go Myong-hyun z think tanku Asan Institute for Policy Studies ocenia, że zerwanie połączenia przez Północ "to część jej polityczno-dyplomatycznej odpowiedzi, sposób na wyrażenie silnego niezadowolenia ze wspólnych ćwiczeń USA i Korei Południowej”.

Jest mało prawdopodobne, aby był to krok w kierunku eskalacji, ale raczej reakcja wet za wet przeciwko wspólnym ćwiczeniom wojskowym i znacznie bardziej podwyższonej postawie odstraszania ze strony Korei Południowej i USA – powiedział Go.

Stany Zjednoczone, Japonia i Korea Południowa przeprowadziły w tym miesiącu wspólne ćwiczenia wojskowe na wodach u wybrzeży południowokoreańskiej wyspy Jeju (Czedżu). Korea Północna odpowiedziała ostrzeżeniem, że USA i ich sojusznicy sprowadzają na siebie poważne niebezpieczeństwo i że jej arsenał nuklearny jest gotowy do użycia w dowolnym momencie.