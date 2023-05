Co najmniej siedem osób zginęło w czwartek w strzelaninie w szkole w północno-zachodnim Pakistanie, w pobliżu granicy z Afganistanem. Według AFP pięcioro ofiar to nauczyciele, agencja Reutera podaje, że wszyscy zabici to nauczyciele.

Motyw zamachu jest na razie nieznany, ale lokalna telewizja nie wyklucza, iż był to akt zemsty po wcześniejszym ataku, w którym również zginął nauczyciel, a oba incydenty stanowią część porachunków między społecznością szyicką i sunnicką. Reklama Śledztwo Policja przekazała, że wszczęła śledztwo w tej sprawie, ale nie podała żadnych dodatkowych informacji.