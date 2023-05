Mały fiński browar "przewidział" wejście Finlandii do NATO. Wyprodukował cieszące się popularnością piwo "OTAN” (franc. skrót NATO). Jedną z puszek podarowano ministrowi obrony Antti Kaikkonenowi. Wypił ją 31 marca po wyrażeniu przez Turcję zgody na akcesję Finlandii – był to ostatni krok w drodze do pełnego członkostwa. Data przydatności piwa do spożycia upływała dokładnie tego dnia.

Swoją historię z piwem "OTAN" polityk opisał w liści do browaru w Savonlinnie - producenta napoju. Kaikkonen dostał puszkę piwa "OTAN" od partyjnej koleżanki, gdy fińskie władze oficjalnie ogłosiły - wspólnie ze Szwecją - decyzję o ubieganiu się o członkostwo w Sojuszu Północnoatlantyckim. Było to w maju ubiegłego roku. Minister – jak opowiadał – schował wówczas piwo do lodówki. Pomyślałem, że otworzę je dopiero, gdy proces akcesji do NATO będzie na finiszu – przyznał w liście. Sięgnął po leżakowaną puszkę dopiero 31 marca 2023 r., gdy Turcja (w nocy z 30 na 31 marca), jako ostatnie państwo Sojuszu ratyfikowała członkostwo Finlandii. Ten dzień pokrywał się dokładnie z wytłoczoną na puszce datą "minimalnej trwałości", czyli "najlepiej spożyć do". Tak, w Savonlinna to się wie – zakończył "z patriotycznym pozdrowieniem" swój list minister. Pismo Kaikkonena zostało opublikowane w jego mediach społecznościowych a także na stronach samego browaru. Finlandia w NATO Oficjalnie Finlandia przystąpiła do NATO 4 kwietnia, jako 31 kraj. Proces akcesji trwał ok. 10,5 miesiąca. Olaf Brewing Company z Savonlinny w południowo-wschodniej Finlandii wprowadził na rynek markę "OTAN olutta" wiosną ubiegłego roku. "Otan" w języku fińskim znaczy "biorę" lub też potocznie "wezmę piwo" albo "napiję się piwa". Na błękitnej etykiecie puszki przedstawiony jest średniowieczny rycerz w zbroi z symbolem natowskiej róży wiatrów. W ręku ma kufel piwa. Późniejsza edycja piwa z żółto-złotawą i niebieską etykietą jest również tłumaczona jako "ukłon w stronę Szwecji", której proces akcesji do NATO jeszcze się nie zakończył. W Savolinnie znajduje się średniowieczny zamek św. Olafa, zachowany do dziś, który był niegdyś twierdzą broniącą wschodnich granic Królestwa Szwecji przed Cesarstwem Rosyjskim. Fiński browar wypuścił na rynek także inne produkty nawiązujące symboliką do obecnej sytuacji militarnej w Europie, m.in. "sześciopak Leopardów", czyli czołgów, którymi wiele krajów wsparło Ukrainę w wojnie z Rosją. Zestaw sprzedawany jest w opakowaniu przypominającym klasyczny model niemieckiego czołgu do sklejana dla hobbystów. Z Helsinek Przemysław Molik Olga Papiernik