Powodem, dla którego o tym rozmawiamy jest to, że od czasu agresji Rosji na Ukrainę, świat stał się bardziej niestabilny - powiedział minister CNN w wywiadzie.

Coś, co dzieje się w Europie Wschodniej, nie ogranicza się tylko do kwestii w Europie Wschodniej, a wpływa to bezpośrednio na sytuację tutaj, na Pacyfiku. Dlatego współpraca między nami w Azji Wschodniej a NATO staje się coraz ważniejsza - mówił.