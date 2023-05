Meloni robi dużo szumu w sprawie nielegalnej imigracji. Jej polityka jest niesprawiedliwa, nieludzka i nieskuteczna - powiedział polityk, cytowany przez francuski dziennik "Le Figaro".

Przebywająca z wizytą w Pradze, premier Meloni stwierdziła, że Stephane Sejourne krytykuje włoską politykę migracyjną dla osiągnięcia korzyści w polityce wewnętrznej. - Myślę, że próbują wykorzystać politykę innych rządów, aby wyrównać wewnętrzne rachunki - powiedziała szefowa włoskiego rządu.

Na słowa francuskiego polityka zareagował również na Twitterze Matteo Salvini, wicepremier oraz minister infrastruktury i transportu Włoch. "Niedopuszczalne i obraźliwe tony. Francja nie może nikogo pouczać. Niech mają szacunek do rządu włoskiego" - napisał lider partii Liga.

Napięcia między Francją w Włochami

Do napięcia w stosunkach francusko-włoskich doszło w czwartek po słowach ministra spraw wewnętrznych Francji Geralda Darmanina, który stwierdził, że rząd Meloni "nie jest w stanie rozwiązać problemu migracyjnego". Doprowadziło to do odwołania wizyty w Paryżu przez wicepremiera i ministra spraw zagranicznych Włoch Antonio Tajaniego.

W piątek premier Francji Elisabeth Borne wyraziła nadzieję na "pokojowy dialog" z Włochami w związku z kryzysem dyplomatycznym.

