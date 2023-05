Do zajęcia się sytuacją zawodową nauczycieli rząd obligują zobowiązania powzięte w dwóch dokumentach. Pierwszym jest Krajowy Plan Odbudowy, który został przyjęty przez Komisję Europejską w grudniu 2022 r., drugim wniosek o wypłaty środków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) na lata 2021–2027. Jest on finansowany z unijnego Funduszu Spójności. Władze łącznie na podwyżki dla nauczycieli zagwarantowały 1,8 mld euro, w tym 1 mld w ramach funduszu pocovidowego.

Reklama

Podwyżki mają być jedną z głównych zachęt do wybrania zawodu nauczyciela. Budapeszt zobowiązał się do stopniowego podnoszenia uposażeń tej grupy, a także uczynienia profesji bardziej prestiżową, m.in. poprzez zbudowanie jasnej ścieżki rozwoju zawodowego. „Mapa drogowa” podwyżek przewiduje, że do 1 stycznia 2025 r. wynagrodzenie będzie musiało osiągnąć co najmniej 80 proc. przeciętnego wynagrodzenia osób z wyższym wykształceniem. Następnie obiecano podwyżki aż do 31 grudnia 2030 r. Według ostatnich danych OECD węgierski nauczyciel zarabia ok. 63,6 proc. tego, co jego kolega z wyższym wykształceniem w innej branży. W 2022 r. nauczyciele ze specjalizacją (wyższym wykształceniem) zarabiali ok. 303 tys. forintów (po ówczesnym kursie ok. 3,5 tys. zł). Tydzień pracy wynosi co najmniej 22 godziny (maksymalnie 32).

CZYTAJ WIĘCEJ W WEEKENDOWYM "DZIENNIKU GAZECIE PRAWNEJ">>>