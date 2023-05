Od wtorku rano wokół zbiornika na rzece Arade pracują ekipy funkcjonariuszy z Niemiec, Portugalii i Wielkiej Brytanii. Znajduje się on ok. 50 km od Praia da Luz w regionie Algarve, gdzie 3 maja 2007 r. w niewyjaśnionych okolicznościach zaginęła trzyletnia wówczas Madelaine.

Wznowione poszukiwania Madelaine McCann

Operacją kieruje niemiecka policja, która poszukuje dowodów na związek ze sprawą 45-letniego obywatela Niemiec Christiana Bruecknera, który w 2022 r. formalnie uznany został przez portugalskich prokuratorów za podejrzanego. Wiadomo, że odwiedzał on to malownicze miejsce w czasie, gdy dziewczynka zaginęła. Brueckner przebywa obecnie w więzieniu w Niemczech za gwałt dokonany w 2005 r. w ten samej okolicy na 72-letniej kobiecie. W krótkim oświadczeniu prokuratura w Brunszwiku w Niemczech potwierdziła rozpoczęcie we wtorek rano poszukiwań, ale nie podano przyczyny.

Zbiornik był już raz przeszukiwany w ramach śledztwa w sprawie zaginięcia dziewczynki. W 2008 r. portugalski prawnik Marcos Aragao Correia opłacił wyspecjalizowanych nurków po tym, jak miał otrzymać wskazówkę od informatorów, iż ciało Madeleine znajduje się w wodzie, ale nic wówczas nie znaleziono.

Ostatnie poszukiwania w Portugalii w związku z zaginięciem Madeleine miały miejsce w 2014 r., kiedy brytyjska policja otrzymała pozwolenie na zbadanie zarośli w pobliżu miejsca, w którym zniknęła.

Madelaine McCann w chwili zaginięcia przebywała wraz z rodzicami na wakacjach. Tamtego wieczora Kate i Gerry McCann zostawili śpiącą dziewczynkę oraz dwójkę jej młodszego rodzeństwa w mieszkaniu Praia da Luz i poszli na kolację z grupą przyjaciół do oddalonej o 55 metrów restauracji, ale co jakiś chodzili sprawdzić, czy wszystko w porządku z dziećmi. W pewnym momencie Kate McCann odkryła, że Madeleine zniknęła.

Niemiec Christian Brueckner bywał regularnie w tej okolicy w latach 2000-17. Choć ma w sprawie status podejrzanego, nie postawiono mu zarzutów, a on sam zaprzecza, by miał z nią jakiś związek.