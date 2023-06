O zderzeniu dwóch tramwajów na gdańskim Chełmie zostaliśmy powiadomieni w poniedziałek ok. godz. 16:50- przekazał PAP dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Wojewódzkiego PSP kpt. Grzegorz Benkiewicz.

Wyjaśnił, że w wypadku są poszkodowani. Wstępnie sześć, siedem osób uskarża się na dolegliwości, ale nie ma ciężko rannych - dodał.

Przy przystanku "Cebertowicza" pracują strażacy, policjanci i ratownicy medyczni. Występują utrudnienia na al. Wincentego Witosa.

Zmiany w kursowaniu tramwajów

Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku podał, że z powodu zderzenia na przystanku "Cebertowicza" tramwaje linii: 2,3, 4, 6, 7 i 11 jadące w kierunku Lawendowego Wzgórza i Łostowice Świętokrzyska dojeżdżają do pętli Chełm Witosa i wracają. Tramwaje linii: 2, 4 i 11 jadące od Lawendowego Wzgórza jadą do pętli Łostowice Świętokrzyska. Natomiast tramwaje linii: 3, 6 i 7 jadące z pętli Łostowice Świętokrzyska jadą do przystanku Lawendowe Wzgórze.

Ponadto między przystankami Łostowice Świętokrzyska a Chełm Witosa kursuje autobusowa komunikacja zastępcza.

autor: Piotr Mirowicz