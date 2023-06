Mamy informacje, że Rosja otrzymuje z Iranu materiały potrzebne do zbudowania zakładów produkcyjnych UAV (bezzałogowych statków powietrznych) wewnątrz Rosji. Ta fabryka może w pełni zacząć pracę na początku przyszłego roku - powiedział Kirby w oświadczeniu przesłanym redakcjom, w tym PAP. Biały Dom przesłał też zdjęcia satelitarne obiektu w Jełabudze w rosyjskim Tatarstanie, gdzie prawdopodobnie ma rozpocząć się produkcja.

Kirby: Obecnie drony są budowane w Iranie

Kirby dodał, że obecnie drony są budowane w Iranie i transportowane przez Morze Kaspijskie z irańskiego portu w Amirabardzie do Machaczkały w Dagestanie. Z przesłanej przez Biały Dom grafiki wynika, że z Machaczkały trafiają do baz lotniczych w Seszczy (obwód briański) i Primorsko-Achtarsku (obwód krasnodarski).

Podkreślił też, że rosyjsko-irańska współpraca pogłębia się i działa w obie strony, a Rosja oferuje Iranowi "bezprecedensową współpracę obronną", w tym dotyczącą rakiet, elektroniki i obrony powietrznej wartą miliardy dolarów. Wskazał, że Iran już ogłosił finalizację zakupu myśliwców SU-35 i stara się pozyskać śmigłowce szturmowe, radary i samoloty Jak-130.

"Pełnowymiarowe partnerstwo obronne"

To jest pełnowymiarowe partnerstwo obronne, które jest szkodliwe dla Ukrainy, sąsiadów Iranu i dla społeczności międzynarodowej. Nadal używamy wszystkich narzędzi w naszej dyspozycji, by ujawniać i zakłócać te działania, w tym poprzez dzielenie się tym z opinią publiczną - i jesteśmy gotowi, by robić więcej - oznajmił rzecznik.

W piątek resorty sprawiedliwości, handlu, finansów i dyplomacji opublikowały ostrzeżenie skierowane do społeczności międzynarodowej i sektora prywatnego informujące o szczegółach irańskiego programu dronów i podmiotach zaangażowanych w pozyskiwanie materiałów i komponentów do niego. Zawiera ono też rekomendacje dotyczące wdrażania procedur kontroli, by zapewnić, że firmy nie wspierały nieświadomie produkcji irańskich dronów.

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński