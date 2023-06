Dyrektor generalny firmy OceanGate wielokrotnie odrzucał ostrzeżenia przed ryzykiem związanym z używaniem łodzi podwodnej Titan - twierdzi portal BBC. "W wyścigu do Titanica powtarzasz słynne hasło, że on jest niezatapialny" - napisał w jednym z maili dawny konsultant firmy do jej szefa Stocktona Rusha. Rush wraz z czterema innymi osobami zginął w wypadku Titana, do którego doszło prawdopodobnie w niedzielę.

Próżne ostrzeżenia

Ostra wymiana zdań

Implozja Titana Reklama Rob McCallum, wiodący specjalista w dziedzinie eksploracji głębin morskich, ostrzegał OceanGate, że firma naraża klientów na ryzyko. Wnioskował, by nie korzystać z Titana, dopóki nie zostanie on zaaprobowany przez niezależny organ. Próżne ostrzeżenia Reklama "Błagam o zachowanie wszelkiej ostrożności podczas testów i prób morskich oraz o bardzo, bardzo konserwatywne podejście" - napisał McCallum w mailu do dyrektora Rusha, opublikowanym w piątek przez portal BBC. "Chociaż doceniam przedsiębiorczość i innowacyjność, potencjalnie narażacie na ryzyko całą branżę" - dodał. Tak mogła wyglądać implozja Titana. Przerażające wideo Zobacz również Jednak ostrzeżenia nie zostały dobrze przyjęte przez szefa firmy. Rush odrzucał sugestie eksperta, twierdząc, że "gracze z branży wykorzystują argument bezpieczeństwa do powstrzymywania innowacji". Oświadczył, że OceanGate "rzuca wyzwanie ortodoksji podwodnej, ale taka jest natura innowacji" i przekonywał, że konkurencja próbuje powstrzymać "nowych uczestników przed wejściem na mały rynek". Rush czuł się też oburzony ostrzeżeniami: Bezpodstawne okrzyki "zabijecie kogoś" traktuję jako poważną osobistą zniewagę. Ostra wymiana zdań Ostra wymiana zdań zakończyła się po tym, jak prawnicy OceanGate zagrozili podjęciem kroków prawnych przeciwko ekspertowi - twierdzi BBC, powołując się na McCalluma. Reklama "To próby morskie określą, czy pojazd poradzi sobie z tym, co zamierzasz z nim zrobić, więc jeszcze raz: uważaj i bądź bezpieczny. W tym przypadku chodzi o coś więcej niż Titan i Titanic" - miał skonkludować dyskusję McCallum. Firma nie skomentowała wymiany wiadomości mailowych. Implozja Titana Znalezione pozostałości łodzi Titan wskazują na implozję tej jednostki - poinformował w czwartek dowódca 1. Dystryktu Straży Wybrzeża USA (USCG) kontradmirał John Mauger. Wcześniej o śmierci pięciu osób na pokładzie Titana powiadomił operator łodzi, firma OceanGate. W katastrofie zginęli dyrektor wykonawczy OceanGate Stockton Rush, jeden z najbogatszych Pakistańczyków Shahzada Dawood i jego syn Suleman, brytyjski miliarder i podróżnik Hamish Harding oraz francuski nurek Paul-Henry Nargeolet. OceanGate oferowała turystom i podróżnikom podróże do wraku Titanica na pokładzie Titana od 2021 roku. Łódź straciła łączność z kanadyjskim statkiem Polar Prince 18 czerwca po 105 minutach od rozpoczęcia schodzenia na dno na głębokość 4 km. Piotr Kozłowski Dalszy ciąg materiału pod wideo Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję