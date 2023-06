"Nie jesteśmy stroną tego, co się dzieje w Rosji; Władimir Putin sam na siebie to ściągnął" - powiedział w czwartek przed rozpoczęciem szczytu UE w Brukseli kanclerz Niemiec Olaf Scholz nawiązując do niedawnego buntu Grupy Wagnera.

Nie jesteśmy stroną tego, co się dzieje w Rosji. To jest problem, który Putin sam na siebie ściągnął. Możemy to tylko obserwować. Celem, który sobie stawiamy nie jest zmiana reżimu w Rosji. Naszym celem jest niepodległa Ukraina - oświadczył Scholz.

"Przekazywanie wojska w ręce prywatne jest nieodpowiedzialne"

Jest to kolejny dowód, że przekazywanie wojska w ręce prywatne jest nieodpowiedzialne - dodał.

Pytany, co oznacza pojawienie się Grupy Wagnera na Białorusi, kanclerz odparł: Musimy dokładnie obserwować co tam się dzieje i na jaką skalę. W każdym razie, nasze wzajemne zobowiązania w NATO są jasne. Każdy atak na terytorium NATO spotka się ze wspólną odpowiedzią. Wszyscy mogą na tym polegać.