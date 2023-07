Przewodniczący Konferencji Episkopatu Włoch, metropolita Bolonii powiedział dziennikarzom: - Tak, złożyłem relację papieżowi.

Reklama

Odnosząc się do swoich rozmów na temat dzieci deportowanych z Ukrainy do Rosji i zabiegów o ich powrót do domu kardynał Matteo Zuppi oświadczył: - Mam nadzieję, że można będzie zacząć od tych najmniejszych, które są najsłabsze.

Reklama

"Jak najszybciej zrobić to, co możliwe"

Włoski kardynał zapytany o to, jakie będą następne kroki odparł: - Musimy to przemyśleć i jak najszybciej zrobić to, co jest możliwe.

Wcześniej Watykan informował, że celem wizyty kardynała Zuppiego w Moskwie było "ustalenie inicjatyw humanitarnych, które mogą otworzyć drogi do osiągnięcia pokoju".

Papieski wysłannik spotkał się z doradcą Władimira Putina ds. polityki zagranicznej Jurijem Uszakowem, z rosyjską rzeczniczką praw dziecka Marią Lwową-Biełową, a także z patriarchą Moskwy i całej Rusi Cyrylem.

Dwudniowa wizyta w Moskwie pod koniec czerwca była drugim etapem misji papieskiego wysłannika do spraw Ukrainy. Trzy tygodnie wcześniej był on w Kijowie, gdzie rozmawiał także z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim.

Kardynał Zuppi spotkał się także we wtorek z ambasadorem Ukrainy przy Stolicy Apostolskiej Andrijem Juraszem.

Z Rzymu Sylwia Wysocka