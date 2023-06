W komunikacie przekazanym dziennikarzom Stolica Apostolska podkreśliła, że "podstawowym celem tej inicjatywy jest zachęcenie do gestów człowieczeństwa, które mogą przyczynić się do rozwiązania obecnej tragicznej sytuacji i znalezienia dróg do osiągnięcia sprawiedliwego pokoju".

Nie wiadomo jeszcze, z kim w Rosji będzie rozmawiał papieski wysłannik. W Kijowie spotkał się między innymi z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.