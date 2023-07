Do awarii systemu rozładunkowego doszło we wtorek ok. godz. 6.30 czasu lokalnego. Jedna z drukarek wydrukowała komunikat w języku angielskim informujący o zainfekowaniu systemu - przekazała japońska telewizja NHK.

Atak ransomware

Policja potwierdziła we środę, że doszło do ataku oprogramowaniem typu ransomware, które szyfruje dane i żąda zapłaty w zamian za przywrócenie dostępu.

W wyniku usterki systemu operacje związane z przenoszeniem kontenerów były wstrzymane także w środę.

Operator poinformował, że zamierza wznowić działalność w czwartek rano czasu lokalnego.

Port Nagoya jest ważnym ośrodkiem dla japońskiego eksportu samochodów, z roczną przepustowością ładunków wynoszącą prawie 200 milionów ton. Obsługiwana jest w nim część eksportu samochodów marki Toyota.

Rzecznik Toyoty powiedział, że firma uważnie monitoruje sytuację, a usterka systemu portowego nie wpłynęła na dostawy gotowych pojazdów ani produkcję.