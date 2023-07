Kto powiedział, że sytuacje rodem z komediowego horroru "Kokainowy miś" powstają tylko w umysłach co bardziej fantazyjnych scenarzystów? We Włoszech naćpane dziki naprawdę doprowadziły do zniszczenia gangu narkotykowego.

"Sprytny" plan dilerów

"Kokainowy odlot" dzików

Rozbicie gangu narkotykowego

"Kokainowy miś" co prawda też został zainspirowany prawdziwym wydarzeniem z 1985 roku, kiedy to sekcja zwłok niedźwiedzia z amerykańskiego stanu Georgia wykazała, że zwierzę zmarło od przedawkowania kokainy. Hollywood jednak mocno podkoloryzowało tę historię. Tymczasem sensacyjnych doniesień z Włoch z dzikami w roli głównej wcale nie trzeba podkręcać.

"Sprytny" plan dilerów

Otóż członkowie albańsko-włoskiego gangu narkotykowego postanowili ukryć kokainę w małych paczkach zakopanych w lesie w dolinie Val di Chiana w Toskanii. Nie przewidzieli jednakże, że na zakopane płytko pakunki natrafią dziki, które potraktują zawartość niczym trufle.

"Kokainowy odlot" dzików

Dla zwierząt skończyło się to na szczęście nie śmiercią, jak w przypadku prawdziwego "kokainowego misia", lecz - jak donosi włoska prasa - "kokainowym odlotem".

Rozbicie gangu narkotykowego

Dużo gorzej sprawy potoczyły się dla samych dilerów. Ich wściekłe rozmowy telefoniczne o naćpanych dzikach zwróciły uwagę służb i wkrótce cała szajka, w skład której wchodzili trzej Albańczycy i jeden Włoch, znalazła się w rękach policji. Pozostałe po kokainie opakowania rozrzucone po lesie przez dziki posłużyły jako materiał dowodowy. W ten sposób gang został rozbity na dobre. Wartość skonsumowanej przez dziki kokainy wyceniono na blisko 90 tys. zł.