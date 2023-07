Turcy ruszyli do Gruzji w sobotę, by zdążyć kupić i zarejestrować tańsze telefony przed wejściem w życie tego samego dnia o północy nowych regulacji. Po zmianach koszt zarejestrowania kupionego poza krajem telefonu wynosi 20 tys. tureckich lir - ok. 770 dolarów.

Władze podnoszą podatki

W ubiegłym tygodniu rządząca Partia Sprawiedliwości i Rozwoju (AKP) złożyła również w parlamencie projekt ustawy pod nazwą "narodowy pakiet solidarności", mający na celu zmniejszenie obciążeń finansowych spowodowanych trzęsieniami ziemi z lutego 2023 roku. Projekt przewiduje podwojenie podatku od kupna samochodu. Rząd podniósł też podatek VAT na towary i usługi z 18 do 20 proc.