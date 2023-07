Prezydent USA Joe Biden uważa, że Ukraina nie jest jeszcze gotowa do członkostwa w NATO. "Nie sądzę, żeby była gotowa na członkostwo w NATO… Nie sądzę, aby w NATO istniała jednomyślność co do tego, czy wprowadzić Ukrainę do rodziny NATO teraz, w tym momencie, w środku wojny" - powiedział w wywiadzie dla CNN.

Myślę, że musimy wytyczyć racjonalną ścieżkę dla Ukrainy, aby mogła zakwalifikować się do wejścia do NATO - powiedział Biden. Reklama Według niego "wejście do NATO jest procesem, który zajmuje trochę czasu", by spełnić wszystkie kryteria. Jak dodał, rozmawiał o tym z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Eksperci apelują przed szczytem NATO o amerykańską "konkretną ścieżkę" dla Ukrainy Zobacz również Reklama Według prezydenta Stanów Zjednoczonych "jest przedwczesne, aby wzywać do głosowania (nad wejściem Ukrainy do NATO) teraz, ponieważ istnieją inne warunki, które należy spełnić, w tym demokratyzacja i niektóre inne kwestie". Bartosz Lewicki Dalszy ciąg materiału pod wideo Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję