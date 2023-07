Reklama

W Niemczech wydawane są ostrzeżenia przed "ekstremalnym ciepłem na Górnym Renie" - informuje Bloomebrg.

Podobne ostrzeżenie wydała Włoska Służba Meteorologiczna. Temperatura na Sardynii przekroczy 40 stopni Celsjusza.

Europa bije rekordy ciepła

Europa pobiła rekordy ciepła w 2022 roku, a w tym roku temperatury ponownie rosną - zauważa Bloomberg. W Wielkiej Brytanii odnotowano najgorętszy czerwiec w historii.

Fala upałów w Niemczech

Prognoza Maxar Technologies Inc. przewiduje, że fala upałów w Niemczech ustąpi do przyszłego tygodnia, po tym jak temperatury we Frankfurcie osiągną 35,5 stopni Celsjusza we wtorek i 34,5 stopni Celsjusza w sobotę - informuje Bloomberg.

Cerber we Włoszech

W Rzymie kolejny dzień z rzędu temperatury sięgają 36-37 stopni. Czerwony alert upałowy ma obowiązywać także w środę.

W ośmiu miastach, w których alarm został wprowadzony przez Ministerstwo Zdrowia, w stan gotowości postawiona jest służba zdrowia, a także opieka społeczna, pomagająca osobom starszym i chorym.

Służby medyczne niosą w Rzymie pomoc ludziom, którzy mdleją na ulicach. Jest wśród nich wielu turystów, zwiedzających miasto także w godzinach najwyższych temperatur i stojących na słońcu w kolejkach do zabytków.

Trudna sytuacja jest we Florencji, gdzie również przebywają tysiące turystów z całego świata. Tamtejsza Obrona Cywilna przedłużyła do czwartku najwyższy stopień alarmu z powodu upału. Notuje się tam 39 stopni.

Z Rzymu Sylwia Wysocka