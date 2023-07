"Jewgienij Prigożyn prawdopodobnie przebywa w Moskwie. Jest w jakiś sposób izolowany, strzeżony. Ma odcięty dostęp do mediów.. Potem być może zostaną podjęte decyzje, co do jego życia" - powiedział PAP.Pl profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego, ekspert do spraw bezpieczeństwa Maciej Milczanowski.

Według zachodnich źródeł wywiadowczych szef Grupy Wagnera Jewgienij Prigożyn prawdopodobnie od 1 lipca przetrzymywany jest na Kremlu - poinformował w poniedziałek portal dziennika "Liberation". Reklama Prof. Milczanowski: Prigożyn jest strzeżony Maciej Milczanowski zapytany o te doniesienia stwierdził, że obecność Prigożyna w Moskwie jest prawdopodobna. Jest w jakiś sposób izolowany, strzeżony. Ma odcięty dostęp do mediów - powiedział ekspert. Reklama Bunt Prigożyna pogrąży nie tylko Surowikina? Brytyjski wywiad: Generał Jewkurow zniknął Zobacz również Jego zdaniem "Prigożyn nie zostanie zabity z dnia na dzień, dlatego, że jest bohaterem dla wielu Rosjan". Trwa akcja niszczenia jego legendy. Potem być może zostaną podjęte decyzje, co do jego życia - wskazał Milczanowski. Według rozmówcy PAP.PL Grupa Wagnera jest w tej chwili całkowicie rozbita i trwa weryfikacja jej członków. Część grupy już została wdrożona do armii rosyjskiej, część jest izolowana być może na terenie Białorusi- zaznaczył ekspert. "Dobry sygnał dla Ukrainy" Putin spotyka się z samym Prigożynem, dowódcami wagnerowskimi. Nie będzie już jednak Grupy Wagnera jako oddzielnej siły. To dobry sygnał dla Ukrainy - ocenił. Reklama 24 czerwca wagnerowcy pod wodzą biznesmena Jewgienija Prigożyna, zwanego "kucharzem Putina", zajęli sztab rosyjskiej armii w Rostowie nad Donem, a następnie zaczęli posuwać się w kierunku Moskwy. Prigożyn, od dawna skonfliktowany z częścią rosyjskiego establishmentu wojskowego dowodzącą inwazją na Ukrainę, domagał się "przywrócenia sprawiedliwości" w armii i odsunięcia od władzy ministra obrony Siergieja Szojgu. Tego samego dnia wieczorem Prigożyn ogłosił odwrót i wycofanie najemników do obozów polowych, by "uniknąć rozlewu krwi". Miało to być rezultatem układu białoruskiego autorytarnego lidera Alaksandra Łukaszenki z Prigożynem, zawartego w porozumieniu z Putinem. Zgodnie z tymi uzgodnieniami część bojowników Grupy Wagnera i sam Prigożyn mieli przemieścić się na Białoruś. Oficjalnie rosyjskie władze nadal prowadzą śledztwo w sprawie założyciela Grupy Wagnera. Autorka: Anna Nartowska Weronika Papiernik Dalszy ciąg materiału pod wideo Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję