Helikopterem leciało 15 osób, w tym 12 turystów. Wszyscy trzej członkowie załogi wyszli z wypadku bez szwanku. Ofiary śmiertelne i ranni, to wyłącznie turyści; niektórzy są w stanie krytycznym z poparzeniami 90 proc. powierzchni ciała.

Do katastrofy doszło we wsi Tiungur, około 200 km na południe od stolicy regionu - Gornoałtajska. Podczas lądowania śmigłowiec zahaczył o trakcję elektryczną. Na miejsce udały się ekipy ratownicze z Gornoałtajska.

Republika Ałtaju to region wchodzący w skład Federacji Rosyjskiej, leżący w południowej części zachodniej Syberii; zamieszkuje go ok. 220 tys. osób. Region graniczy z Chinami, Mongolią i Kazachstanem. Z uwagi na góry Ałtaj jest jednym z częściej odwiedzanych syberyjskich regionów Rosji.